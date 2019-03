Mali | attacco armato contro un villaggio | un centinaio di morti

So Mali a : attacco a ministero del Lavoro - al-Shabaab rivendica - : L'assalto a Mogadiscio iniziato con un'autobomba, poi uomini armati sono entrati nell'edificio. Ci sarebbero "morti" e decine di persone intrappolate all'interno. Secondo la polizia, i terroristi in ...

Almeno 16 soldati Maliani sono stati uccisi in un attacco contro una base militare in Mali : Almeno 16 soldati Maliani sono stati uccisi in un attacco compiuto da alcuni uomini armati contro una base militare nella regione di Mopti, nel Mali centrale. Youssouf Coulibaly, sindaco di Dioura, la cittadina in cui si trova la base, ha confermato