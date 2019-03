M5s | la settimana più nera | da Di Maio a Toninelli le reazioni all’arresto per corruzione

Tav : M5s - se ci prendiamo qualche settimana in più non è un problema : La Torino-Lione "è un'opera che è partita nel 1994, se ci prendiamo qualche settimana in più come governo per prendere una decisione credo che non sia un vero problema”. Lo dice il capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Stefano Patuanelli, rispondendo ai cronisti a Palazzo Madama dove sono in corso del dichiarazioni di voto sulle mozioni sulla Tav. “Il problema - ha spiegato - è non far spendere inutilmente soldi al nostro Paese. ...