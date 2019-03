I fan scartano un regalo per il compleanno di Franco Battiato | “Sto meglio e lavoro a un

optimaitalia

(Di sabato 23 marzo 2019)Per ildisi invertono i ruoli e sono i fan a scartare unatteso da tempo e che sembrava non arrivare mai. L'artista siciliano è infatti tornato a far avere sue notizie, nelle quali ha incluso anche alcuni aggiornamenti sul suo preoccupante stato di salute. Il Maestro si è fatto sentire proprio alla vigilia del suo 74°, con un annuncio che ha fatto tirare un lunghissimo sospiro di sollievo ai suoi fan che da mesi erano in apprensione per la sua salute. Si era parlato anche di Alzheimer, rumor poi prontamente smentito dalla famiglia che aveva messo in chiaro le cose, escludendo ogni tipo di patologia che fosse affine al diffuso Morbo."A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando a un brano nuovo".La ...

