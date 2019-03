Clima e no grandi opere,migliaia a Roma

Marcia per ile contro le, a, condi persone giunte da tutta Italia:studenti,No Tav, No Triv,No Tap e cittadini di Taranto che chiedono la chiusura dell'Ilva. Il corteo, da Piazza della Repubblica a San Giovanni, è aperto dallo striscione con la scritta "Marcia per il, contro leinutili e contro le devastazioni ambientali"."Siamo sotto ricatto occupazionale, ma in tanti lavoriamo all'Ilva e chiediamo che venga chiusa.Non si può morire di tumore", spiegano i lavoratori tarantini.(Di sabato 23 marzo 2019)

