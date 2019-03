Cina, bus turisti in fiamme: 26 morti

Un incendio su un autobusco che percorreva un'autostrada nellacentrale ha provocato 26e 30 feriti. La notizia è stata riferita oggi dalle autorità locali. Al momento non si hanno informazioni sulla dinamica dell'accaduto.(Di sabato 23 marzo 2019)

