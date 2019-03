Real Madrid | clausole rescissorie esagerate | ma i 500 milioni di Varane non sono record

Real Madrid - Bale mette le cose in chiaro : “il mio rapporto con Ronaldo? Dette un sacco di falsità” : Il giocatore gallese ha parlato del suo ex compagno di squadra, facendo chiarezza sul loro rapporto Nessuna crisi e nessun rapporto incrinato, ma soltanto voci senza fondamento. Gareth Bale è tornato a parlare della sua amicizia con Cristiano Ronaldo, intervenendo ai microfoni di BT Sport per mettere in chiaro alcune cose. LaPresse/Reuters Quanto trapelato sul suo rapporto con CR7 ha fatto infuriare il gallese, che ha svelato la sua ...

Mercato Real Madrid - Varane va via : lo ha confessato lui stesso ai compagni : Sembra trovare conferme quanto già comunicato nei giorni scorsi in merito alla situazione Varane-Real Madrid. Il difensore francese, nonostante il ritorno di Zidane, pare voglia cambiare aria, anche se a “pesare” per lui c’è una clausola rescissoria di 500 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Marca, il campione del mondo avrebbe addirittura già comunicato ai compagni di squadra che a fine stagione chiederà la ...

Marca : «Varane ha comunicato a Zidane il suo addio al Real Madrid» : Neanche il ritorno di Zinedine Zidane ha modificato i piani di Varane, il tecnico sarebbe felice se il campione del mondo restasse in "blanco" ma, assicura il giornale spagnolo, intende rispettare la ...

Inter - per Icardi sempre possibile la cessione : su di lui Real Madrid e Juventus : In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Skriniar - il procuratore : «Real Madrid e Barcellona in pressing - ma Raiola...» : TORINO - ' Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona, ??chiunque riuscirà a convincere l'Inter a lasciarlo andare lo prenderà quest'estate. Skriniar è un professionista modello e se il ...

Real Madrid - Bale : 'Ronaldo giocatore incredibile - non abbiamo mai avuto problemi' : Volevo diventare come Giggs" Nell'intervista a BT Sport, Bale ha anche ripercorso qualche tappa della sua carriera, a cominciare dal periodo al Tottenham: "Ho apprezzato tutto ciò che gli Spurs hanno ...

L'ex Lazio Felipe Anderson al Real Madrid non è fantasia : la situazione : Felipe Anderson al Real Madrid, si può fare? In Inghilterra continuano a rilanciare l'indiscrezione: da Sky Sport UK arrivano conferme, sul taccuino di Perez c'è anche L'ex Lazio. Il brasiliano è reduce da una buona stagione al West Ham, ha fatto bene in Premier League, e sarebbe appena dietro, in ordine di ...

Inter - l’agente di Skriniar : “Lo vogliono sia Real Madrid che Barcellona” : Skriniar – Intervistato ai microfoni di AS, Mithat Halis, uno dei rappresentanti della Star&Friends, l’agenzia che rappresenta Milan Skriniar, ha parlato del difensore dell’Inter. Queste le sue parole al quotidiano spagnolo: “Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona. Chi convincerà l’Inter, potrà prenderlo la prossima estate”. LEGGI ANCHE: Infortunio De Vrij, il difensore ...

Calciomercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

Real Madrid - Felipe Anderson è l’alternativa ad Hazard : In attesa di definire i contorni di quella che, in estate, sarà un’autentica ‘rivoluzione’ a livello di squadra, il Real Madrid ha chiaro un obiettivo: arriverà un fantasista per ispirare il gioco offensivo, come da precisa richiesta del tecnico Zinedine Zidane. Il primo obiettivo è un giocatore che il Real insegue, in pratica, dall’inizio della stagione, ovvero quell’Eden Hazard che non ha mai nascosto il ...

Calciomercato Real Madrid - la lista della spesa dei tifosi. Mbappé il prescelto - poi… : I tifosi del Real non hanno dubbi: 200mila persone hanno votato Kylian Mbappé e eletto il ventenne del Psg come la vera star su cui ricostruire la squadra dello Zidane bis. Il risultato finale è ...

Felipe Anderson interessa al Real Madrid : ... in pratica, dall'inizio della stagione, ovvero quell'Eden Hazard che non ha mai nascosto il desiderio di giocare nel club pluricampione d'Europa e del mondo. Ma non è detto che il Chelsea, alle ...

Dalla Spagna - Real Madrid su Felipe Anderson se non arriva Hazard : In attesa di definire i contorni di quella che, in estate, sarà un'autentica 'rivoluzionè a livello di squadra, il Real Madrid ha chiaro un obiettivo: arriverà un 'fantasistà per ispirare il gioco ...

Il Real Madrid in pressing su Koulibaly : Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport è concreto l'interesse del Real Madrid per Kalidou Koulibaly . Il difensore senegalese del Napoli è il primo obiettivo di Zinedine Zidane per rinforzare la difesa delle Merengues.