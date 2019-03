Milano-Sanremo 2019 | tutti gli italiani in gara Elia Viviani la punta | Nibali | Trentin

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Domani saranno 49 glial via della. Nelle 109 edizioni disputate della Classicissima l’Italia è salita sul gradino più alto del podio 51 volte, la prima nel 1909 con Luigi Ganna, l’ultima lo scorso anno con Vincenzo, che ha interrotto un digiuno di dodici anni. Lo Squalo avrà il dorsale numero uno in questa edizione e andrà a caccia di un bis leggendario, ma molto difficile. Il fuoriclasse siciliano sa sempre regalare emozioni e spettacolo quando sale in bici e per questo, anche senza una condizione al top, ci aspettiamo di vederlo comunque protagonista, ma sulla carta i favoriti sono altri.Tra questi c’è, il velocista più forte del momento e il favorito numero uno in caso di un arrivo allo sprint. L’ultimo a conquistare lacon la maglia di campione italiano è stato un certo Fausto Coppi nel 1948 e per questo vincere ...

