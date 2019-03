Mantova | ‘non rifecero il partito fascista’ | prosciolti in 9 per la candidatura dei Fasci

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Non era una ricostituzione delsta. Il gup del tribunale diha prosciolto tutti i 9 imputati aderenti al Movimento deidel lavoro per non aver commesso il fatto. Ilsi era presentato alle comunali di Sermide-Felonica, in provincia di, nel 2017 ed era riuscito a conquistare un seggio. Le elezioni erano poi state annullate dal Consiglio di Stato.Il giudice ha ritenuto che non ci fossero prove per accusarli di aver voluto ricostituire il discioltosta e di non aver violato, quindi, la legge Scelba e la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione. Il pubblico ministero aveva chiesto, invece, la condanna di tutti gli imputati a pena variabili dai 18 mesi ai 4 anni di carcere.Dopo 15 anni di tentativi, nel giugno di due anni fa, il Movimento deidel lavoro aveva raccolto poco più del 10% (334 voti) delle preferenze ...

