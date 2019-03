L' odore del caffè | il nuovo singolo di Francesco Renga

Le date dell’instore tour di Francesco Renga con L’odore del Caffè - il nuovo singolo scritto da Ultimo (testo) : Le date dell'instore tour di Francesco Renga arrivano con il nuovo singolo, L'Odore del Caffè. Sui social Francesco Renga ha annunciato gli appuntamenti promozionali che seguiranno la pubblicazione del nuovo disco di inediti, L'Altra Metà. Dal 19 aprile, l'artista bresciano incontrerà i fan in una serie di appuntamenti in tutta la penisola e firmerà le copie del nuovo progetto discografico in uscita lo stesso giorno. Le date dell'instore tour ...

Francesco Renga : “L’odore del caffè” è il titolo del nuovo singolo : È “L’odore DEL caffè” il titolo del nuovo singolo di Francesco Renga che sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo e che anticipa il suo nuovo disco di inediti, “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 APRILE. “L’Altra Metà” è attualmente disponibile in pre-order in esclusiva per Amazon nel formato cd e in vinile in edizione autografata. Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e ...

Ritratto. Don Diana - il prete con l'odore delle pecore che ci insegna a essere uomini : Loro, armati di pistole e mitragliette, con macchine di lusso e conti in banca; loro che vantavano agganci con la politica e la mafia siciliana. Questi "duri" tanto fragili e spavaldi, spiavano il ...

Regioni - l’Apocalypse now di Crozza-De Luca in Campania : “Mi piace sentire l’odore del napalm la mattina… e quello du café” : Crozza/De Luca nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – porta avanti il suo Vietnam Istituzionale e Costituzionale per l’autonomia della Campania come in Apocalypse Now “Mi piace sentire l’odore del napàlm la mattina… e quello du ccafè”. Live streaming, episodi completi e clip extra suDplay.com L'articolo Regioni, l’Apocalypse now di Crozza-De Luca in ...

Alessandra Cantini - il primo piano del lato B e un commento da censura : 'L'odore...' : Qualche tempo fa Alessandra Cantini fece molto parlare di sé per aver dato scandalo a Cr4 , il programma di Piero Chiambretti . Cosa fece? Presto detto: prima disse di essere in studio senza slip, ...

Alessandra Cantini - il primo piano del lato B e un commento da censura : "L'odore..." : Qualche tempo fa Alessandra Cantini fece molto parlare di sé per aver dato scandalo a Cr4, il programma di Piero Chiambretti. Cosa fece? Presto detto: prima disse di essere in studio senza slip, dunque lo dimostrò. Immagini da censura. Per inciso la Cantini è stata candidata in Forza Italia e si è v

Val Susa - incendio sul monte Musinè : notte di lavoro per i vigili del fuoco - l’odore di bruciato raggiunge Torino [GALLERY] : 1/22 Giordan Ambrico/LaPresse ...

Usa : famiglia cacciata dall'aereo - i passeggeri si lamentavano del cattivo odore : Una vicenda triste si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America a bordo di un aereo della linea American Airlines. Una famiglia proveniente da Detroit, e in vacanza a Miami, è stata costretta a scendere dal mezzo a causa delle proteste da parte degli altri passeggeri che si sono lamentati del loro odore corporeo. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, la famiglia composta da madre, padre e una bimba ...