' Il marito l' avrebbe uccisa lo stesso' Annullato il risarcimento ai figli minorenni

"L'avrebbe fatto lo stesso" - l'Appello annulla il risarcimento ai tre figli di una donna uccisa dal marito : Marianna Manduca è stata assassinata nel 2007: la Corte d'appello di Messina ora chiede la restituzione del risarcimento, di circa 260mila euro accordato dai giudici nel 2017.

«Il marito l’avrebbe uccisa lo stesso» : tolto il risarcimento ai figli di Marianna : La sentenza d’Appello in Sicilia. La Corte «assolve» lo Stato per non essere intervenuto nonostante dodici denunce

U&D : Rocco avrebbe una storia fuori - l'ex marito di Tina accetterebbe il trono : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show in onda da molti anni su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e l'ex marito di Tina Cipollari. Se la dama del trono over ha accusato Rocco di frequentare una donna fuori dal programma, Kikò Nalli ha rivelato a 'Vero' che accetterebbe volentieri di salire sul trono qualora Maria glielo chiedesse. trono over: Gemma crede che Rocco abbia una storia fuori dal ...

Sardegna - Narbolia : la vittima avrebbe avuto una figlia con il fratello del marito : Non solo avrebbe tradito il marito con il fratello. Ma dalla relazione clandestina sarebbe anche nata una bambina. Gli investigatori ne sono certi. Brigitte Pazdernik, la 76 enne di origini tedesche - trovata morta nelle acque di Su Pallosu il 13 ottobre scorso - sarebbe stata uccisa proprio per questo motivo dal marito 78enne Giovanni Perria. Che ora si trova rinchiuso in carcere. Non una vendetta quindi. Non un gesto premeditato. Ma un ...