Ginnastica | Simone Biles annuncia il ritiro | “Lascerò dopo le Olimpiadi 2020 | il mio

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019)hato che si ritirerà al termine delledi Tokyo. La ginnasta più forte di tutti i tempi, la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio che ha portato questo sport in una nuova dimensione, dovrebbe definitivamente appendere il body al chiodola rassegna a cinque cerchi che si disputerà tra poco più di un anno nella capitale nipponica. La 22enne statunitense, quattro volte Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale (impresa mai riuscita nella storia prima del suo avvento), conquistò quattro medaglie d’oro a Rio 2016 e ovviamente si presenterà ai prossimi Giochi per continuare a incantare., che ha fatto il proprio debutto stagionale settimana scorsa vincendo in Coppa del Mondo a Stoccarda, ha dato l’annuncio a Londra dove si è recata per fare da giudice al “Superstars of Gymnastics”, un evento ...

OA_Sport : #ginnastica Simone Biles annuncia il ritiro: 'Lascerò dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, il mio corpo cade a pezzi'.… - zazoomblog : Ginnastica Simone Biles ruggisce al rientro: la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda Mustafina quinta -… - OA_Sport : #ginnastica Simone Biles ruggisce al rientro in gara e vince in Coppa del Mondo a Stoccarda! La Regina sfiora il mu… -