Bus in fiamme a Milano | Sy | ' Sentivo voci dei bimbi morti | dicevano | ' Colpisci' ' Il

Luigi Manconi a TPI : 'Nel dramma del Bus dato alle fiamme a Milano c'è la duplicità dell'immigrazione' : ... alla guerra dei poveri, alla guerra dei penultimi contro gli ultimi - impresa difficile ma non impossibile, che può affrontare la politica - certamente la xenofobia, paura del diverso, dello ...

Bus in fiamme - Ramy : “Cittadinanza? Un sogno. Ma anche per i miei compagni”. La madre di Adam : “L’Italia è il loro Paese” : Ramy e Adam sono i due protagonisti del salvataggio dei 51 bambini dell’autobus di Crema che due giorni fa è stato dirottato e poi dato alle fiamme dal 47enne Ousseynou Sy. I due che hanno dato l’allarme, uno chiamando i carabinieri, l’altro chiamando la madre. “Eroi”, sono stati definiti, mentre loro rifiutano questa narrazione, sia per quel che riguarda quanto accaduto mercoledì all’interno del bus sia per quel ...

Bus in fiamme a Milano - pm : “Ousseynou Sy resti in carcere - può colpire ancora” : Chiedono Ousseynou Sy, il 47enne che due giorni fa ha dirottato il bus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo e poi gli ha dato fuoco, resti in carcere perché c’è il “rischio di reiterazione del reato”. È quanto scrivono nella richiesta di custodia cautelare in carcere i pm di Milano Alberto Nobili e Luca Poniz, titolari dell’inchiesta per sequestro di persona e strage. Da fonti della procura si esclude, come ...

AutoBus in fiamme a Milano - il Viminale : 'Più controlli sugli autisti' - : Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per ...

Bus in fiamme - l'arresto di Ousseynou Sy : "L'assalto? Lo rifarei cento volte" : Prima le intimidazioni alle forze dell'ordine e la richiesta di andare a Linate, poi l'arresto e la confessione in ospedale...

Ramy - Samir e gli altri : la telefonata dei bambini eroi sull'autoBus in fiamme a Milano - Sky TG24 - : Samir ha finto di non avere il telefono e lo ha nascosto. Ramy è riuscito a chiamare il 112. Suo padre, di origine egiziana, chiede ora la cittadinanza italiana per il figlio. Viminale pronto a farsi ...

Le telefonate dei bambini al 112 dall'autoBus in fiamme a Milano - Sky TG24 - : Pubblicata la registrazione della telefonata che uno degli studenti ha fatto alle forze dell'ordine mentre l'autista dirottava e incendiava lo scuolabus: "Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, ...

Bus in fiamme - l’autista ai carabinieri : “Non sparate - è tutto gasolio qui”. L’audio della telefonata : Nell’audio Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che mercoledì 20 marzo ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, al telefono con i carabinieri annuncia la sua intenzione di andare sulla pista di Linate. “Non voglio vedere nessuno nell’arco di 2 chilometri, ci sono solo bambini qua – urla al centralinista -. ...

Bus in fiamme - Ousseynou Sy ripreso mentre riempie la tanica di benzina in una stazione di servizio : I carabinieri di Milano hanno diffuso un video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio, in cui si vede Ousseynou Sy riempire di benzina una tanica da 10 litri. La stessa utilizzata il giorno dopo per dare fuoco al bus dirottato con a bordo 51 ragazzi L'articolo Bus in fiamme, Ousseynou Sy ripreso mentre riempie la tanica di benzina in una stazione di servizio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgia Meloni - autoBus in fiamme : "Via la cittadinanza al senegalese - diamola a Ramy" : "Togliere immediatamente la cittadinanza allo squilibrato senegalese e darla a Ramy, il dodicenne eroe che ha contribuito a sventare la strage a Milano. Perché la cittadinanza va meritata. Siete d'accordo?". Giorgia Meloni con un post su Twitter rilancia l'idea di Matteo Salvini ma aggiunge anche di

