Xi Jinping è in visita a Roma e la diplomazia si fa da parte

(Di giovedì 21 marzo 2019) Fare affari col Gigante cinese senza irritare ancor di più l'Alleato di Washington, magari rassicurandolo sul completamento dell'acquisto degli F-35. Evitare che la Via della Seta possa trasformarsi in una "Via Dolorosa" sul piano diplomatico per l'Italia. Impresa tutt'altro che agevole, visto che è un po' complicato trasformare il Presidente della Repubblica popolare di Cina in una sorta di "Piazzista" sia pur potentissimo. Soprattutto questo presidente: Xi, infatti, è uno dei leader più potenti della Cina contemporanea, ad un livello che fu solo del fondatore del regime comunista Mao Zedong. A suggellare il consolidamento della sua leadership è stata l'abolizione del limite massimo di due mandati presidenziali, approvata un anno fa, che permetterà al leader 65enne di rimanere al potere per lunghi anni, forse anche a vita.La tre ...

