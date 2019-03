Un esercito di super batteri per abbattere l' inquinamento atmosferico

Roma - per superare i campi rom la Raggi manda l’esercito e non gli aiuti : Il 31 maggio 2017, la promessa della sindaca Virginia Raggi era stata chiara: “Possiamo annunciare in maniera molto netta che finalmente a Roma saranno superati i campi rom. Abbiamo infatti approvato un Piano che consente di riportare Roma in Europa, abbiamo appreso le migliori prassi che hanno funzionato e le portiamo a Roma per superare i campi”. Per gli addetti ai lavori il “Piano rom” annunciato quel giorno dalla Giunta pentastellata ...