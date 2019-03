Scoperta loggia segreta nel Trapanese | 27 arresti eccellenti

Massoneria - Scoperta loggia a Castelvetrano : 27 arresti - tra cui politici e poliziotti : Questa notte a Castelvetrano , la città del superlatitante Matteo Messina Denaro, i carabinieri del nucleo investigativo di Trapani hanno arrestato 27 persone e altre dieci sono indagate a piede libero. L'accusa è di aver creato un'associazione a delinquere segreta che ruotava attorno a Giovanni Lo Sciuto, ex deputato regionale di Forza Italia, che nel 1998 in un esposto anonimo era indicato come finanziatore della latitanza di Matteo Messina ...

