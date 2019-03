Oggi l' equinozio di primavera | evento astronomico che segna l' inizio della nuova stagione

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Èche avviene l’di, ovvero l’chel’, previsto per le 22.58 di questa sera. Convenzionalmente si dice che le stagioni inizino il 21 di ogni mese, in realtà le date esatte degli equinozi e solstizi dipendono principalmente dalla rivoluzioneTerra.Cos’è un? L'è quel momento in cui avviene la rivoluzione terrestre attorno al Sole dove quest'ultimo si trova allo zenit dell'equatore. Questo succede due volte durante l'anno. A caratterizzarlo è il periodo diurno (ovvero quello di piena esposizione alla luce del Sole) e quello notturno che risultano essere uguali, come suggerisce il nome stesso latino aequĭnoctĭum, derivato a sua volta dalla locuzione aequa nox, uguale notte. I raggi solari raggiungono perpendicolarmente l’asse di rotazioneTerra. E così è grazie al moto di rotazione ...

