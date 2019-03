La Festa Dèi Camminanti - un patto con la Natura : Il fulcro del programma sono escursioni a piedi guidate da esperti e guide ambientali , lungo i numerosi cammini si localizzano spettacoli e attività culturali e ricreative, tenendo ben presente l'...

Equinozio di primavera - la Festa dei colori in India : Quasi un 'format' che viene esportato in tutto il mondo. Italia compresa, dove da anni vengono organizzate serate e addirittura corse podistiche all'insegna della polvere colorata. La festa dei ...

Bari : Festa a sorpresa da parte dei tifosi per il compleanno di Brienza : festa a sorpresa dei tifosi del Bari per il compleanno di Franco Brienza. Dolci e torte all’allenamento e uno striscione che recitava “Auguri campione” per i 40 anni del capitano. Questa è stata l’accoglienza riservata al San Nicola per il calciatore simbolo del club. I tifosi che seguono abitualmente gli allenamenti della squadra hanno festeggiato il proprio beniamino con una torta su cui era scritto ...

Festa del Papà - tutte le foto dei vip con gli auguri. Da Gassman a Fedez : Laura Pausin i rende omaggio all'uomo che più di tutti l'ha aiutata a entrare nel mondo della musica insegnandole a cantare, ma anche accompagnandola ai provini. Sui social mostra una foto di quando ...

La Festa del papà nel calcio : da Alberto e Daniele De Rossi alla dinastia dei Blind : E il mondo del calcio non fa eccezione , con i tantissimi figli d'arte chiamati spesso all'ingrato compito di non far rimpiangere chi li ha preceduti. Un affare di famiglia, come quello di quei ...

Gilet gialli - la polizia : a svaligiare Bulgari non sono stati i maniFestanti ma dei ladri professionisti : "La gente è stanca di una politica che favorisce i ricchi e penalizza tutti gli altri ; vuole riguadagnare il potere di acquisto perduto, vuole pensioni migliori e tasse meno inique. Queste sono le ...

Il primo ministro francese Edouard Philippe ha vietato le maniFestazioni dei gilet gialli in alcune zone di Parigi - Bordeaux e Tolosa : Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che le manifestazioni dei cosiddetti “gilet gialli” saranno proibite prossimamente – non ha chiarito per quanto tempo – sia lungo l’Avenue des Champs-Élysées, a Parigi, che in alcuni quartieri di Bordeaux e Tolosa,

Il primo ministro francese rimuove il prefetto di Parigi e vieta le maniFestazioni dei gilet gialli agli Champs-Elysées : Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato - dopo le violenze nella manifestazione dei gilet gialli di sabato - la sostituzione del prefetto di Parigi, Michel Delpuech, con Didier Lallement, già prefetto della regione Gironda (Bordeaux).Dopo le devastazioni di sabato scorso il premier annuncia che da ora in poi le manifestazioni dei gilet gialli saranno vietate nei quartieri più colpiti dalla furia devastatrice dei ...

L’Eliseo nel mirino dei gilet gialli - maniFestanti respinti da idranti della polizia. In azione anche i Black bloc : Non si arresta la lunga protesta dei gilet gialli in Francia. Oggi tra i 7 e gli 8 mila manifestanti hanno preso parte all'ennesimo sabato di mobilitazione, l'atto XVIII della protesta contro il presidente Emmanuel Macron. E' la stima fatta dal ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, secondo cui tra loro vi sono circa "1.500 ultra-violenti". "All'interno dei 7-8 mila manifestanti, vi sono piu' di 1.500 ultra-violenti che sono venuti ...

FridaysForFuture - la foto bufala dei maniFestanti 'sporcaccioni' : è un'immagine vecchia : La foto in questione, in realtà, non riguardava nessuna delle manifestazioni che si sono svolte in moltissime città del mondo, Italia compresa, ma è un'immagine che è già comparsa molte volte negli anni passati su diversi articoli che trattavano il tema dei comportamenti moralmente discutibili, come appunto il vizio di ...

L'ossessione dei maniFestanti. Contro Salvini anche sul clima : L'ossessione per un avversario finisce per trasformarlo nel prezzemolo (o nel giovedì): si finisce col metterlo sempre in mezzo. anche quando non c'entra praticamente nulla. È quello che è successo oggi durante una delle tante sfilate Contro il cambiamento climatico. Tra le decine di striscioni Contro la "plastica usa e muori" e a favore delle "rinnovabili" ne sono apparsi alcuni Contro il ministro Salvini.Mettiamoci nei panni dei paladini dello ...

Piazza dei Martiri affollata dagli studenti per il Fridays for Future - la maniFestazione contro il riscaldamento globale : Noi vogliamo che alla luce della scienza ciascuno programmi il proprio spazio di futuro per cambiare strada, visto che sappiamo dove va quella che stiamo percorrendo: come dice Greta o si cambia il ...

Narni - Corsa all'Anello : Palazzo dei Priori diventa il fulcro della Festa : Si tratta di una serie di aperitivi accompagnati da musica e spettacoli che allieteranno i visitatori delle mostre, unendo cultura, arte e gastronomia. Al momento sulle mostre l'ente non dice altro ...

Camorra - i familiari di 4 vittime innocenti del clan dei Casalesi maniFestano al Viminale : Chiedono il riconoscimento dello status che finora non è stato concesso in base ad alcune norme sulla non estraneità ad ambienti deliquenziali e sul quarto grado di parentela