Juve | Paratici vuole blindare Emre Can | Marotta potrebbe sfruttare clausola per acquisto

Juve - hai preso un fenomeno. Paratici vuole Romero subito : TORINO - Sì, Cristian Romero ha bisogno di maturare ancora. A 20 anni, e con meno di 40 presenze da professionista tra Belgrano, 17, e Genoa, 19,, non potrebbe essere altrimenti. La Juventus lo sapeva ...

Kantè-Juventus - Paratici avvia i contatti : sfida col Real Madrid di Zidane : Kantè-Juventus – N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, potrebbe cambiare aria al termine di questa stagione, facendo il salto in un’altra big per giocare la Champions League. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa francese, infatti, pare che il futuro dell’ex centrocampista del Leicester sia lontano da Londra. Sulle sue tracce, nelle ultime settimane, si sarebbero insediate la Juventus e il Real Madrid. Vedremo, quindi, se ...

Manolas-Juventus - Paratici affonda il colpo : cifre e dettagli : MANOLAS JUVENTUS- Non solo Ramsey, la Juventus è pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Manolas. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale alla Roma per tentare di strappare il difensore greco ai capitolini. Manolas potrebbe completare in maniera perfetta la retroguardia juventina. Il […] L'articolo Manolas-Juventus, Paratici ...

Ndombelè-Juventus - il centrocampista ha stregato Paratici : cifre e dettagli : NDOMBELè JUVENTUS- Un affondo che la Juventus potrebbe decidere di mettere in pratica già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. Ndombelè rappresenterebbe il giusto identikit di centrocampista totale in ottica futura. La Juventus valuterà attentamente il da farsi. 70 milioni la valutazione fatta dal Lione. Il centrocampista piace particolarmente anche all’Inter, ma i […] More

Juventus - Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova : Juventus Chiesa – Le voci di mercato non smettono mai di cessare e, la Juventus, rimane in agguato su tutti i probabili colpi di mercato. I bianconeri sono in pole position per Chiesa, che insieme a Zaniolo è considerato un elemento fondamentale per continuare a basare la squadra su uno zoccolo duro “made in Italy”. Certo, […] L'articolo Juventus, Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova proviene da ...

Calciomercato Juventus - mirino su Icardi e Alexis Sanchez : Paratici studierebbe il colpo : Il Calciomercato della Juventus si muove in attacco. Un anno dopo il super colpo Cristiano Ronaldo, Paratici è pronto a regalare un altro grande giocatore offensivo ai tifosi e i due nomi caldi al momento sono Icardi e Alexis Sanchez. Le due piste non sono di certo facili ma entrambe hanno un buon punto di partenza, i giocatori sono in rotta con i rispettivi club, Inter e Manchester United, e Paratici potrebbe inserirsi per provare a chiudere le ...

Trincao-Juventus - affare possibile grazie a CR7 : Paratici supera Marotta : Trincao-Juventus – Il giovane portoghese Trincao alla Juventus è più di un ipotesi. Lui si è sbilanciato, ammettendo che il suo sogno è quello di giocare con Cristiano Ronaldo. Il lusitano è diventato una vera e propria calamita per i bianconeri che ora attirano ancor più campioni di quello che facevano già prima. Trincao è in […] More

Varane-Juventus - Paratici sfida lo United : ecco cifre e dettagli del colpo : Varane-Juventus – Zidane a Madrid porterà una vera e propria rivoluzione, pronto a ribaltare il mercato: da Isco a Marcelo, molti gli obiettivi bianconeri. Prepariamoci ad un’estate di fuoco per il calciomercato con il Real Madrid assoluto protagonista, tanto in entrata quanto in uscita. Prende sempre più piede l’ipotesi di una profonda rivoluzione che può liberare […] More

Juventus - Zaniolo convince Paratici : pronta un’offerta di 60 milioni : Juventus Zaniolo – Continua il periodo positivo di Zaniolo. Dopo le ottime prestazioni con la maglia della Roma, è arrivata la convocazione in Nazionale. La Juventus ha intenzione di comprare il cartellino del giocatore e, al momento, sarebbe in pole. I bianconeri sarebbero in pole position per acquistare il 19enne gioiello, che la Roma potrebbe […] L'articolo Juventus, Zaniolo convince Paratici: pronta un’offerta di 60 milioni ...

Mercato Juventus - sorpresa Paratici : arriva la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista, sia per quel che riguarda il finale di stagione, sia per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato estiva. E’ chiaro che Paratici dovrà cercare di rivoluzionare leggermente la rosa bianconera, soprattutto per cercare di ringiovanire difesa e centrocampo. Per quel che […] More

Chiesa-Juventus - Paratici ha deciso : ecco chi sarà sacrificato in estate : CHIESA JUVENTUS- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani su Federico Chiesa. L’attaccante viola, come riportato nelle scorse settimane, rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. La Juventus avrebbe individuato nell’attaccante della Fiorentina il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. Grinta, corsa, qualità nell’uno contro uno e grande […] More

Zaniolo-Juventus - arriva l’offerta : ora Paratici fa sul serio - tutti i dettagli! : ZANIOLO JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione di “TuttoSport”, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Zaniolo. Il centrocampista della Roma piace parecchio a Paratici, il quale potrebbe decidere di cambiare marcia e mettere le mani sul giovane centrocampista. La Roma potrebbe aprire all’addio dell’ex Inter solamente in caso di mancata qualificazione […] More

Skriniar-Juventus - ipotesi concreta : Paratici tenta lo sgarbo a Marotta : SKRINIAR JUVENTUS – Skriniar alla Juventus è un’idea per il calciomercato della prossima estate. Per il difensore slovacco dell’Inter si è fatto un sondaggio come riporta Calciomercato.com. Nelle scorse settimane si è discusso molto di Mauro Icardi, ma il nome nuovo finito sul taccuino di Paratici sarebbe quello del centrale slovacco, Milan Skrinia r.Si tratta di un […] More

Calciomercato Juventus - Paratici piomba sul nuovo talento tedesco : Calciomercato Juventus – Non dorme mai il ds Paratici. Sempre sul pezzo, a caccia di giovani talenti e campioni da portare alla corte della Juventus. Nelle ultime ore si parla di un suo viaggio ad Amsterdam ad assistere a Olanda-Germania. Tutti pensavano che l’osservato speciale fosse De Ligt, ma il dirigente bianconero non pensa solo […] More