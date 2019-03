Da Siracusa a Ragusa | lentezza ferrovie | la protesta Cisl viaggia in treno

quotidianodiragusa

(Di giovedì 21 marzo 2019)delladi, contro ladelle. I dirigenti sindacali viaggeranno inlunedì 25 marzo

NewSicilia : A partire da stasera i forti venti colpiranno la Sicilia #Newsicilia #Meteo #Catania #Palermo #Caltanissetta #Enna… - palermo24h : Da Siracusa a Ragusa, la protesta contro la lentezza dei treni in Sicilia - palermo24h : Da Siracusa a Ragusa in treno, lunedì la protesta dei dirigenti sindacali dell’Ust Cisl per dire no ai ritardi infr… -