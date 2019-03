Virale la catena WhatsApp su GreenPeace Plastic Radar | il numero 3423711267 non è una

optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Sta girando tantissimo oggi 20 marzo lasu, un servizio con il quale tutti veniamo invitati ad inoltrare segnalazioni all'ente sfruttando il. Come sempre avviene in questi casi, trattandosi di una, in tanti si stanno chiedendo se il messaggio in questione rappresenti una bufala o se per una volta ci troviamo al cospetto di una notizia vera. Considerando il nostro approccio in casi simili, probabilmente vi sorprenderà sapere che l'iniziativa è reale.Il lancio diè avvenuto a giugno del 2018, fornendo appunto il suddettoper inoltrare avvistamenti di rifiuti ina sulle spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie dei mari italiani. Questo almeno quello che emerge dal comunicato ufficiale che trovate ancora disponibile online tramite l'apposita pagina. Iniziativa ...

