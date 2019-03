Quel ti amo urlato da un ragazzo in fuga dal terrore

Isola dei famosi - puntata 20 marzo 2019 : Riccardo Fogli riceve la lettera del figlio - Marco Maddaloni Quella del padre : Nel daytime di oggi dell'Isola dei famosi, trasmesso da Italia 1, Riccardo Fogli ha ricevuto la lettera del figlio Alessandro. Il naufrago si è comprensibilmente emozionato e ha raccontato che "amo mio figlio, mi sostiene". Stessa reazione per Marco Maddaloni, che invece ha ricevuto la missiva del padre Giovanni: "Onora il cognome della tua famiglia e tutta Scampia, devi vincere per le periferie".Sensazioni forti anche quelle provate da ...

«Pinocchio» di Matteo Garrone - il primo ciak. Quello che sappiamo finora sul film : Matteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraIl tappeto di trucioli. I finestroni da cui filtra una luce secca, che taglia l’aria come una lama. E un pezzo di legno dritto, immobile, che occupa il centro della scena. È questo il primo scatto che il regista Matteo Garrone condivide su Facebook per far sapere che le riprese del suo Pinocchio sono appena ...

Vittorio Feltri e Quella storia di un amore infelice : quando si parla di morte e di come ci seppelliranno : Me ne accorgo sin dalla prima riga del romanzo (breve) di Alain Elkann. L'eleganza è lui stesso. Si trasferisce nella prosa, nei sentimenti, nello sguardo sulla donna che ama riamato, con profondità e delicatezza, ma senza decidersi a farne il suo tutto, perché il pensiero della morte e della tomba

Tutto Quello che sappiamo sulla morte di Imane Fadil : dal bunga bunga al giallo sull’avvelenamento : Dalle dichiarazioni sulla "setta che invocava il demonio" passando per il libro-verità (mai pubblicato), fino all'incontro con un siriano e l'ombra dei servizi segreti. Sono tanti i misteri che avvolgono la vita (e la morte) di Imane Fadil, la 34enne ex modella che raccontò cosa, a suo dire, succedeva alle cene di Arcore organizzate da Silvio Berlusconi. Potrebbe essere stata avvelenata con un mix di sostanze radioattive. Ma solo l’autopsia ...

Volkswagen ID - ci siamo : tutto Quello che c’è da sapere sull’elettrica ‘del popolo’ : La ID 100% elettrica di casa Volkswagen avrà un prezzo “popolare” pur offrendo contenuti all’avanguardia Volkswagen ci crede, nei prossimi anni più di 30 miliardi di euro saranno investiti sull’elettrificazione del marchio. Vedremo nascere circa 70 nuovi modelli full electric entro il 2028, è questo l’ambizioso obiettivo del Gruppo tedesco e avranno tutti un comune denominatore: la piattaforma MEB, sviluppata ...

Morte di Imane Fadil : tutto Quello che sappiamo finora : Le analisi, i sospetti, l'inchiesta: le tappe del giallo sulla Morte della 34enne testimone chiave del processo Ruby

Perché la Cina vieta mele e pere italiane - ma noi mangiamo Quelle cinesi : Manca poco alla firma dell'accordo sulla "Nuova Via della Seta" tra Cina e Italia. E mentre infiamma il dibattito politico...

Pavia - 30 anni fa il crollo della Torre Civica 'Teniamo viva la memoria collettiva di Quella tragedia' : Sono passati trent'anni da quella mattina del 1989 quando alle 8.55 la Torre Civica di Pavia crollò, portando con sé morte e distruzione. Quattro persone rimasero sotto le macerie: Pia Casella ...

Quell'amore per il tricolore e l'Italia che Salvini non sapeva di avere : Roma. “Usi il tricolore? Produci solo in Italia! Siete d’accordo?”, si chiede Matteo Salvini su Twitter. La svolta nazionalista di Salvini non è un fatto recente, gli è servita per trasformare la Lega da partito entoregionalista e single issue con radici ben piantate nel Nord a partito nazionale e g

NBA – LeBron James e Quella frase sibillina a Kawhi Leonard : “restiamo in contatto” [VIDEO] : LeBron James ha già iniziato la sua opera di recruiting in vista dell’estate? Il numero 23 dei Lakers chiede a Kawhi Leonard di ‘restare in contatto’ dopo la sfida contro i Raptors Nei giorni scorsi, preso atto di una classifica che lascia poche speranze e soprattutto di un roster che fra malumori e infortuni ha già staccato la spina da un pezzo, anche LeBron James si è arreso all’idea di non giocare i Playoff in questa stagione. La stella ...

Calhanoglu carica il Milan : "Siamo vicini a fare partite come Quella della Juve con l'Atletico" : Anche la Milano rossonera, dopo quella nerazzurra punta lo sguardo verso la Torino bianconera. E lo fa con rispetto e ammirazione. 'della Juventus prenderei la capacità di non farsi intimorire', aveva ...

Cosa accade se mettiamo uno smartphone nel frullatore? Quello che esce è “un tesoro” : Un’esperimento provocatorio, Quello di mettere un telefonino nel frullatore ma a fin di bene: è quanto fatto dall’Università britannica di Plymouth per richiamare l’attenzione sui materiali di cui sono fatti gli smartphone moderni. Infatti, il prodotto dell’esperimento è un vero e proprio “tesoro” che va dai minerali più comuni come ferro e silicio, a minerali rari come oro e tungsteno, che quindi sarebbe ...

Un esempio in un triste caso di cronaca. Fermiamo lo sguardo su Quel padre fedele : Per noi, qui, solo brevi in cronaca senza enfasi e lontano anni luce dai giudizi sommari . Eppure in questa mesta storia c'è un personaggio sui cui vale la pena di fermare lo sguardo, uno che non ...

Trapattoni si racconta - tra vita da nonno e social network. E su Quel famoso sfogo in Germania… : E’ stato uno dei più vincenti nella storia della Serie A, uno degli italiani più amati del nostro calcio. Giovanni Trapattoni non allena ormai un po’, ha già dato tanto, come lui stesso rivela all’agenzia tedesca Dpa a pochi giorni dal suo compleanno (compirà 80 anni domenica 17): “I miei progetti per i prossimi anni? Per il momento – le sue parole – mi sto godendo la pensione per stare vicino alla mia ...