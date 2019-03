Nintendo | AESVI e PONG annunciano il primo Nindie Summit

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019), in collaborazione con- l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia - e il laboratorio(Playlab fOr inNovation in Games) dell'Università degli Studi di Milano, organizza il, una serie di eventi e tavole rotonde dedicate ai giochi indipendenti sviluppati per consoleSwitch. Il, che si svolgerà martedì 26 marzo, nell'Aula Magna del Polo di Mediazione Linguistica e Culturale dell'Università degli Studi di Milano, sede di Sesto San Giovanni, dalle ore 10.30, vedrà un confronto tra alcuni dei rappresentanti dei principali studi di sviluppo italiani.A due anni dall'uscita diSwitch, la libreria della console di casasi è allargata in modo esponenziale anche grazie al supporto degli sviluppatori indipendenti. La natura ibrida della console la rende infatti ideale per queste perle ...

