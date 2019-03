Marsala | Nicoletta | la 25enne scomparsa qualche giorno fa | è stata uccisa | due fermi

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Indelicato èritrovata senza vita ieri sera. Si è concluso nella maniera più tragica il giallo delladella giovaneda(centro in provincia di Trapani)fa. Gli inquirenti non hanno alcun dubbio: è. Al momento sono state fermate - con l'accusa di omicidio - due persone, un uomo di 34 anni e una donna di 29, entrambi residenti nel trapanese.Il ritrovamento ed il fermo di due persone Il corpo senza vita diIndelicato è stato ritrovato dagli investigatori ieri sera, in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne marsalesi. Ancora non sono stati diffusi dettagli in merito, ma stamattina le indagini hanno avuto una svolta. Gli inquirenti hanno provveduto a fermare due persone: C. B. e M. B., entrambi residenti a. Per loro, per il momento, sono state formalizzate due accuse gravissime: omicidio e occultamento ...

