Inter | Icardi da domani torna in gruppo

Domani Icardi torna ad allenarsi con l’Inter : Finita la telenovela È finita la telenovela Icardi-Inter. Trentacinque giorni dopo, Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo. È la decisione presa di comune accordo tra la società nerazzurra e il calciatore. Ufficialmente sono finite le cure al ginocchio del centravanti argentino. Decisivo, con ogni probabilità, il derby vinto 3-1 senza di lui. Addio alle esternazioni social di Wanda Nara e alle dichiarazioni fintamente rassicuranti di ...

Zenga distrugge Icardi e Wanda Nara : “non sanno cos’è l’Inter! L’agente non può parlare ogni domenica…” : Icardi e Wanda Nara sono finiti nell’occhio del ciclone dopo la rottura con l’Inter, adesso anche Walter Zenga è intervenuto contro la coppia Walter Zenga è uno che sa bene cosa sia l’Inter. Ha vissuto l’ambiente nerazzurro dall’interno, 22 anni d’interismo come dichiarato dallo stesso tecnico ed ex portiere. Adesso Zenga è intervenuto sul caso Icardi-Wanda Nara, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...

Inter - indiscrezione Sky : il gruppo sarebbe rimasto deluso dal comportamento di Icardi : In casa Inter si continua a parlare del caso relativo a Mauro Icardi. Sono passati più di quaranta giorni da quando è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino che da allora non è più sceso in campo. Ufficialmente il calciatore è fermo per un'infiammazione al ginocchio destro ma, nel frattempo, continuano a circolare indiscrezioni relative a presunte tensioni con i compagni di squadra. Una situazione figlia del rapporto non ...

Inter - Zenga : 'Icardi - una squadra si ama a prescindere dalla fascia' : ROMA - Terminata con l'esonero l'esperienza da allenatore del Venezia, Walter Zenga torna a parlare della sua Inter ai microfoni di Radio Kiss Kiss. CAPITANO SOCIAL - L'argomento caldo non può che ...

Icardi-Real Madrid - ora si può chiudere : quanto incasserà l’Inter? : ICARDI REAL Madrid- Continua il tira e molla tra Icardi e l’Inter. Il giocatore potrebbe lasciare il club nerazzurro al termine della stagione dopo i continui dissapori con allenatore e società. Tuttavia, come confermato da Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’attaccante argentino, il giocatore vorrebbe prolungare il suo contratto con il club nerazzurro e continuare […] L'articolo Icardi-Real Madrid, ora si può chiudere: ...

Inter - i nomi per il dopo Icardi/ Dallo scambio con Dybala alla tentazione Zapata : Inter, i nomi per il sostituto di Icardi: dirigenza nerazzurra al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, ecco gli obiettivi.

Inter - Lautaro Martinez decisivo nel derby? Mauro Icardi è un'altra cosa : Oltre ad aver vinto il derby, l' Inter ha trovato un grande giocatore. Un gol, un assist, e una prestazione da leader tecnico nella partita-crocevia certificano infatti che Lautaro Martinez detto il Toro è all' altezza della squadra nerazzurra, di oggi e di domani. Non era scontato che un 21enne, al

Inter - novità sul caso Icardi : ecco la mossa decisiva : Secondo La Gazzetta dello Sport , ora manca l'ultimo step, quello decisivo: il colloquio tra l'ex capitano con allenatore e squadra.

Icardi-Inter - rientro vicino/ Marotta a Wanda Nara : 'Spero torni presto' : Mauro Icardi, segnale social all'Inter: le parole della moglie-agente Wanda Nara e dell'ad Marotta sul possibile riavvicinamento tra le parti dopo la rottura.

Calciomercato Inter - scambio tra Dybala e Icardi con la Juventus? : L'idea dell'Inter, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di prendere Edin Dzeko dalla Roma, anche se il prezzo fissato dai giallorossi, circa 30 milioni, spaventa. Con la possibile ...

Inter - Marotta vuole la pace con Icardi : “Può dare ancora tanto” : Inter Marotta – Ormai il caso Icardi va avanti da quasi due mesi e, i tifosi neroazzurri, adesso vogliono chiarezza. L’ad dell’Inter ha commentato la vicenda, spiegando il motivo della decisione presa dalla società di togliere la fascia al numero 9: “Con Mauro ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia – ha commentato lunedì […] L'articolo Inter, Marotta vuole la pace con Icardi: “Può dare ...

Calciomercato Inter - lo scambio Icardi-Dybala non è fantascienza. E intano spunta l’idea Dzeko… : La situazione Icardi potrebbe movimentare il Calciomercato estivo, con Inter e Juventus che potrebbero mettere in piedi un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Dybala. E intanto Dzeko… Il Calciomercato è lontano, mancano ancora alcuni mesi prima di dare il via alle trattative estive che anticipano l’inizio di una nuova stagione. La situazione Icardi però non può che anticipare i tempi, con l’Inter stufa dei continui tira ...