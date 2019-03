repubblica

(Di mercoledì 20 marzo 2019) ROMA - Ildelle Comunicazioni, l'AgCom, cerca una soluzione per leritarrie. Ci sono famiglie, in Italia, che ancora oggi ricevono in ritardo la bolletta della luce, del gas, dell'...

rep_economia : Il Garante fa dietrofront sulle bollette che arrivano tardi. Niente data d'invio sulla busta [aggiornamento delle 0… - Eib63 : RT @repubblica: Il Garante fa dietrofront sulle bollette che arrivano tardi. Niente data d'invio sulla busta - repubblica : Il Garante fa dietrofront sulle bollette che arrivano tardi. Niente data d'invio sulla busta -