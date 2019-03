Autobus in fiamme a Milano | il procuratore Francesco Greco ringrazia i carabinieri - Sky

Autobus in fiamme a Milano - Viminale a lavoro per togliere la cittadinanza italiana all'autista - Sky TG24 - : Il ministero dell'Interno lavora per verificare la possibilità di revocare la cittadinanza a Ousseynou Sy, l'uomo di origine senegalese che ha dirottato e bruciato un pullman di studenti nel Milanese.

Chi è Ousseynou Sy - l'autista che ha sequestrato e dato alle fiamme un Autobus a Milano - Sky TG24 - : Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel ...

Autobus dato alle fiamme a Milano : il video della fuga degli studenti - Sky TG24 - : L'Autobus è in movimento, per salvarsi non resta che saltare giù. E' quello che fanno i ragazzini a bordo del mezzo sequestrato e poi dato alle fiamme dall'autista. Gli alunni della scuola media ...

Milano - dirotta Autobus e appicca le fiamme : terrore per 51 studenti. «Basta morti in mare. Farò strage a Linate»|Chi è l’autista : il ritratto : l’autista, Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, ha minacciato i ragazzini e sparso la benzina: «Andiamo a Linate, oggi da qui non esce vivo nessuno». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli studenti. Il procuratore Greco: «Valutiamo anche l’ipotesi del terrorismo»

Autobus dato alle fiamme a Milano : il video della fuga degli studenti - Sky TG24 - : L'Autobus è in movimento, per salvarsi non resta che saltare giù. E' quello che fanno i ragazzini a bordo del mezzo sequestrato e poi dato alle fiamme dall'autista. Gli alunni della scuola media ...

Autobus in fiamme a Milano - ragazzo con una telefonata dà l'allarme : Autobus in fiamme a Milano, ragazzo con una telefonata dà l'allarme Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall’autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti in salvo, prima che il mezzo andasse a ...

Milano - dirotta Autobus e appicca le fiamme : terrore per 51 studenti. «Basta morti nel Mediterraneo» Chi è l’autista : il ritratto : l’autista, Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, avrebbe dovuto tornare a scuola. Invece ha legato i ragazzini minacciandoli con un coltello e ha sparso la benzina: «Andiamo a Linate». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli studenti

Roma - un altro Autobus in fiamme. Codacons : 'E' il 59esimo rogo nell'era Raggi' : Un nuovo autobus in fiamme a Roma : un mezzo della linea 69 è andato a fuoco in Piazzale Clodio la notte scorsa. Si tratta del quarto incendio scoppiato da inizio anno su un bus della capitale, e del ...