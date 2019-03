Un Prisma nello spazio per monitorare i fenomeni geologici della Terra 

lastampa

(Di martedì 19 marzo 2019) Il suo nome è, un po’ per la forma, e soprattutto perché è l’acronimo di PRecursore IperSpettraleMissione Applicativa. Si tratta di un satellite tutto italiano per l’osservazioneTerra, così come quasi tutto italiano è il razzo Vega che dovrà portarlonella notte tra giovedì e venerdì, partendo dalla base europea di...

zazoomnews : Così il satellite italiano Prisma vedrà lanima della Terra: record nello spazio - #satellite #italiano #Prisma… -