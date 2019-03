Report | il solito gioiello che non fa agenda setting Sigfrido Ranucci ormai a suo agio

blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)In un Paese normaleandrebbe in prime time su Rai1, delle sue inchieste parlerebbero tutti i giornali: invece, per qualche strano motivo, nonostante si sia confermato negli anni un programma di ottima fattura nonostante l'addio di Milena Gabanelli, gli argomenti sollevati a volte non vanno oltre la stessa trasmissione di Rai3.tuttavia apparea suodavanti alle telecamere: sorride, cerca di empatizzare con lo spettatore, soprattutto quando si ritrova a illustrargli situazioni strane come la scuola di formazione della Lega che presenta come destinatario del versamento un'associazione che si occupa di amore universale e discipline olistiche., ilche non faa suoin studio pubblicato su TVBlog.it 18 marzo 2019 23:20.

PietroJoser : @ffrrbbrr Non è report che rifiuta il contradditorio e che racconta fatti, sono quegli altri che scappano e non ris… - SignorVVolf : Stasera a #Report Gaber di continuo.. ottimi servizi come al solito e anche ottima colonna sonora! - cinziabfc : #report aveva iniziato bene il servizio, poi si è incartato decidendo di tirare il solito fango sul #M5S dopo aver… -