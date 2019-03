Oslo | studente attacca con arma da taglio bidelli e professori | 4 feriti

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) Momenti di vero terrore si sono vissuti questa mattina a, capitale della Norvegia, precisamente alla Brynseng School, un prestigioso istituto scolastico aperto da un paio di anni. Secondo quanto riportano le fonti di informazione locali e nazionali, un giovane ragazzo, le cui generalità non sono state rivelate, ha improvvisamente aggredito con un'da. Quattro delle personete sarebbero rimaste ferite in maniera lieve, e non sono quindi in pericolo di vita. Ci sono versioni discordanti per quanto riguarda l'usata dallo: c'è chi dice che quest'ultima sia un vero e proprio coltello, chi invece riferisce che si sia trattato solamente di una forchetta. La Polizia sicuramente chiarirà questi particolari nelle prossime ore, le indagini procedono spedite.Nessun ferito tra gli studenti Gli agenti e i soccorsi sono intervenuti ...

