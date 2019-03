Lamin | «Perché non posso avere una vita migliore?»

vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Quando incontro la polizia, se mi ferma va sempre più o meno così: di dove sei? «Del Gambia». Hai i documenti?«Non li ho». Hai un lavoro?«No, non ce l’ho». E quelle scarpe nuove dove le hai prese? E io allora penso, e vorrei dirglielo, ma poi non glielo dico: «Macredete di essere le uniche persone adil diritto a una? La voglio anche io una».Chi parla si chiama– dice che non esiste un nome più del Gambia del suo – ma sua mamma lo chiama «BoyBoy»lo ama più di tutti gli altri, lui è il ragazzo d’oro. Ha 25 anni e vive a Milano, quando è partito ne aveva 22. «Da sempre volevo andare in Europa, poi ho deciso, l’ho detto a mia madre e mi ha detto di sì, l’ho detto a mio padre, che non vive con noi, e mi ha chiesto se avevo dei soldi, gli ho detto che avevo quando mi bastava per arrivare e che poi ...