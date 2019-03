«Fate piano che i miei bimbi dormono» | mamma picchiata a sangue da una gang di adolescenti

Piano Orban anti-migranti : Fate figli per l’Ungheria - con almeno quattro bambini non si pagheranno tasse : Le donne con almeno quattro figli "non pagheranno mai l'imposta sul reddito e le nuove famiglie potranno richiedere un prestito a tasso zero per dieci milioni di fiorini (circa 31mila euro): queste le misure cardine del Piano per le famiglie con cui il premier Viktor Orban intende arginare il calo demografico e "difendere l'identità ungherese e l'eredità cristiana". Orban ha presentato ieri suo progetto per avere più "bambini ungheresi" e ...