Eboli | capogruppo Pd arrestato per favoreggiamento immigrazione clandestina

(Di martedì 19 marzo 2019) Pasquale Infante,Pd al Comune di, è statoassociazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù edell"nell'ambito di un'inchiesta sul caporalato.Infante, secondo la Procura Antimafia di Salerno che conduce le indagini, guidava insieme al marocchino Hassan Amezgha, un'organizzazione "specializzata" nel traffico umano di braccianti agricoli dall"Africa alla Piana del Sele. L'esponente del Pd campano, si legge su Salernotoday, in quanto commercialista avrebbe avuto il compito di mettere in ordine le carte riguardanti lo sfruttamento dei migranti, opera nella quale sarebbe stata anche la sorella Maria Infante che lavora con lui nel suo studio di consulenza. Il gip ha concesso gli arresti domiciliari al piddino campano perché riteneva non vi fossero i presupposti per trattenerlo in carcere. Ora, spetterà a ...

