Activision porta Call of Duty sul Mobile

(Di martedì 19 marzo 2019)in collaborazione con Tencent ha annunciato cheofarriverà in regioni precedentemente non annunciate, tra cui Nord America, Sud America, Europa e altre ancora.ofè un nuovo gioco free-to-play che riunisce mappe, modalità, armi e personaggi di tutto il franchise diof, tra cui Black Ops e la serie Modern Warfare.Sviluppato dal pluripremiato studio Timi di Tencent, in esclusiva per Android e iOS, il gioco offre diverse modalità di gioco che mettono in competizione i giocatori, testa a testa, mettendo alla prova le loro abilità contro giocatori di tutto il mondo.A partire da oggi, i fan possono registrarsi e pre-registrarsi perof. Iscrivendosi, i giocatori riceveranno gli ultimi aggiornamenti e avranno accesso alla ...

