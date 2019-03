Xylella | Emiliano incontra ai sindaci | ' Urge intervento di Governo e UE'

Xylella - Emiliano : “Impegno a trovare tutti i fondi possibili” : L’olivicoltura del Salento ha bisogno di sostegno e per questo si e’ fatto appello alla solidarieta’ di tutta la Puglia. A sostenerlo il governatore Michele Emiliano oggi a Lecce, nella sede della Regione, per un incontro con i sindaci incentrato sull’emergenza Xylella . Con Emiliano anche l’assessore regionale all’Ambiente Leonardo Di Gioia ed il presidente della Provincia Stefano Minerva. “Servono 500 ...

Xylella - Emiliano : “L’Ue risarcisca gli agricoltori o chiediamo i danni” : “Non c’è alternativa: o si trova un accordo per stabilire quello che l’Ue deve fare per far sopravvivere l’olivicoltura pugliese, che è il 50% di quella italiana, o saremo costretti a far valere queste vicende in giudizio”. Così il presidente della Puglia Michele Emiliano a margine dei lavori del Comitato europeo delle Regioni. “A causa della Xylella abbiamo avuto in Puglia un danno da circa 1 mld di euro, che ...