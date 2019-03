Sicilia | via libera al consolidamento del litorale di Portopalo di Capo Passero

Sicilia - viabilità - Musumeci : "Da 4 mesi aspettiamo cosa vuole fare Toninelli" : Il governatore Nello Musumeci sbotta dopo l'ultima visita in Sicilia del premier Conte e del ministro dei trasporti Toninelli che appena 48 ore fa hanno visitato il cantiere sulla Agrigento-...

Dipinti e sculture - Amico sbarca a Palermo con “Viaggio in Sicilia” : Francesco Amico nasce in Sicilia nel 1946 e dal 1970 si trasferisce a Roma. Questa esposizione che si inaugura a Palermo, dal titolo “Viaggio in Sicilia”, è promossa dalla Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, e vuole essere un omaggio alla sua terra di orgine, attraverso una serie di Dipinti e sculture (18 tele e 4 sculture) che ci ...

Birgi - Angius/2 : "Polo degli aeroporti in Sicilia - unica via per evitare fallimento" : Qualche mese fa è stata presentata a Marsala una nuova compagnia aerea, la Topjet World Wide. Paolo Angius, presidente di Airgest, che compagnia è? E soprattutto, non succederà come in passato che ...

Paola. Incendio vicino ai binari : circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria : Ore da incubo per chi viaggia in treno. La circolazione ferroviaria è andata in tilt tra Sicilia e Calabria per

In Sardegna rinviato il tavolo per decidere il prezzo del latte. Nuovi fronti in Sicilia e Calabria : Sarà un tavolo tecnico che si aprirà nei prossimi giorni in Sardegna a entrare nel merito del prezzo del latte come equo compenso da corrispondere ai pastori sardi del settore ovino. "Esco molto soddisfatto da questa riunione dove abbiamo parlato di tavolo di filiera e concretizzato alcuni dei 10 punti concordati nell'incontro in prefettura a Cagliari", ha detto al termine della riunione il ministro delle Politiche agricole, Gian ...

Sicilia : viaggio al centro della terra di Palermo : Cittadini e stampa scesi nelle viscere della terra a Palermo. viaggio al centro della terra di Palermo. Dalle Muchate alle antiche Fornaci Maiorana. In Sicilia nelle viscere della terra palermitana. Ecco le Muchate, il termine è di origine araba e da esso deriva il verbo Siciliano “ammucciare” cioè nascondere, rappresentano una delle cave calcarenitiche sotterranee più estese della città ( nel video ). Cittadini e stampa sono scesi in queste ...

Sicilia : Presidente Ars - 'finanziaria va fatta entro stanotte' e rinvia aula alle 21.30 : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Ancora un rinvio, l'ennesimo, dell'aula all'Assemblea regionale Siciliana. Il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha aperto l'aula per annunciare il nuovo rinvio alle 21.30. "Se si riesce ad approvare la Finanziaria, la si deve approvare questa notte - avverte Micc

Sicilia : manovra Ars nel caos - seduta rinviata ancora : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Nuovo rinvio per la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana che avrebbe dovuto iniziare alle 18. Il vicepresidente Roberto Di Mauro ha rinviato l'aula alle 19.30. Secondo indiscrezioni, dopo il ko di ieri su due importanti articoli della legge finanziaria, si sarebbe

Maltempo Sicilia - Siracusa : al via i lavori di ripristino della viabilità per la Strada Provinciale 45 : Sono in pieno svolgimento i lavori di ripristino della viabilità lungo la Strada Provinciale 45, nel Siracusano, nel tratto fra i Comuni di Cassaro e Ferla. Una frana, dopo il Maltempo di dicembre, aveva interrotto la fondamentale arteria nella Valle dell’Anapo, allungando tempi di percorrenza e mettendo a dura prova cittadini e imprese. Gli interventi hanno preso il via grazie a uno stanziamento di 209mila euro da parte ...

“Figurati se prendiamo una di Palermo” : dopo la mail inviata per sbaglio ad una biologa Siciliana - il Cro del Friuli chiede scusa : “Oggi contatterò la dottoressa per spiegarle come sono andate le cose e le dirò, essendomi confrontato con l’oncologo col quale è avvenuto il carteggio, che si è trattato di un fraintendimento innescato, in realtà, dal desiderio di offrire un consiglio e non certo una discriminazione“. Così il direttore del Cro di Aviano, Adriano Marcolongo, ha ribadito questa mattina durante una conferenza stampa la posizione del Centro di ...

Silvia Mazza - Il grande bluff. Parchi archeologici Siciliani fuorilegge : ... eliminando del tutto la componente politica, invece che accelerare per dotarsi di un organo consultivo con riconosciute personalità del mondo della cultura, ha preso a decretare i nuovi Parchi, a ...

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa sulla Palermo-Agrigento : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 08:05 sulla linea Palermo–Agrigento per l’erosione della massicciata, tra Aragona e Agrigento Bassa, provocata dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando l’area. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Archeologia : al via scavi e restauri in tutta la Sicilia : Dopo dieci anni ripartono in Sicilia gli scavi archeologici e i loro restauri. La Regione Siciliana ha finanziato 8 cantieri nelle province di Palermo, Catania, Agrigento, Trapani, Enna, Ragusa e Messina, per un totale di 500mila euro. “Il mio governo ha posto tra i suoi obiettivi la ripresa delle attività di scavo e ricerca che tanto lustro hanno dato, in passato, alla Sicilia. Con questa prima attività, cui seguirà un prossimo corposo ...

AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE PER DIVENTARE VOLONTARIO ALLA LEGA DEL FILO D´ORO IN Sicilia : Partono a febbraio i CORSI di FORMAZIONE per i volontari della LEGA del FILO D´ORO in SICILIA, una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone ...