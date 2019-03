Nina Dobrev balla su una canzone di Shawn Mendes e vorrai imparare subito la coreografia

Nina Dobrev esce con Grant Mellon : 30enne celebre Elena Gilbert / Katherine Pierce nella serie tv The Vampire Diaries, Nina Dobrev non sarebbe più single. L'attrice starebbe infatti uscendo con Grant Mellon , regista e sceneggiatore da poco conosciuto.A spifferare la presunta storia d'amore, dai diretti interessati mai confermata, una fonte a E!News.prosegui la lettura Nina Dobrev esce con Grant Mellon pubblicato su Gossipblog.it 16 febbraio 2019 14:01.

Nina Dobrev ai Grammy Awards 2019 senza Grant Mellon : sono davvero fidanzati? : Nina Dobrev ai Grammy Awards 2019 e sul red carpet tutta sola? Chi si aspettava di vedere accanto a lei Grant Mellon si è sbagliato e di grosso così come coloro che attendevano di capire se ci fosse qualcosa di ufficiale nei gossip degli ultimi giorni. L'ex star di The Vampire Diaries, ora in forza a Fam, continua a tenere al sicuro la sua vita privata e questo permette ai fan di sognare e "fare giri immensi e poi tornare" al punto di ...