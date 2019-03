“Negli Usa faccio il dottorato in Italianistica Qui in classe niente cellulare e nessuno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) “Quando ho visto New York per la prima volta ho capito che quello sarebbe stato il Paese dove avrei voluto vivere”. Ugo Brisolese è un catanese di 32 anni che si sente americano e dopo aver preso la laurea triennale in Lettere classiche a Catania ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove è dottorando inall’Università del Wisconsin. “Mi rendo conto che sia strano per un laureato in Lettere classiche amare un Paese tanto avanguardista come gli Usa, ma potrei quasi dire che è come se fossi nato in America e vedessi l’Italia come un bellissimo Paese in cui trascorrere le vacanze, non per viverci”.A differenza dei tanti giovani costretti partire, infatti, Ugo la sua strada l’ha scelta: “Ho una sorta di amore viscerale e incondizionato per gli Stati Uniti. Questo non significa che qui sia tutto perfetto, anzi. Il problema delle armi, la violenza, la povertà di ...

