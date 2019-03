Milan | nervi tesi tra Kessiè e Biglia | possibile stangata?

lanotiziasportiva

(Di lunedì 18 marzo 2019) Durante il derby di ieri sera, Francke Lucassono venuti quasi alle mani e il, con Gattuso in primis, ha intenzione di punire l’accaduto/ KESSIE’ / GATTUSO – Non è stata una serata da ricordare per ildi Gattuso che, oltre ad aver perso il derby per 3-2, è stato protagonista di una scena non proprio felice in panchina. Infatti, mentre la gara proseguiva, le telecamere hanno inquadrato come Franck, apparso nervoso al momento del cambio con Andrea Conti, sia stato preso da più di un compagno per farlo calmare mentre si rivolgeva in malo modo a LucasL’ivoriano, secondo fonti vicine alla panchina rossonera, non avrebbe accettato di buon grado la sostituzione e l’ex laziale avrebbe preso le difese del tecnico calabrese e del subentrato. Tuttavia, anche grazie all’invito della società, i 2 ...

