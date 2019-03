May | Londra non lascerà l’Unione Europea

Brexit : Theresa May - la premier che tiene in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Theresa May - chi è la premier che tiene in ostaggio Londra e la Brexit : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal' , l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal', l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l’accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : è crisi nel Regno Unito: il Parlamento ha bocciato nuovamente l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles, gettando il Paese nell’incertezza quando mancano circa due settimane al divorzio dall’Unione Europea. E aprendo scenari imprevedibili in un Paese un tempo simbolo di stabilità politica: dal possibile rinvio della Brexit alle ...

May ancora sconfitta su Brexit - parlamento boccia intesa con Ue. E ora Londra naviga a vista : I deputati britannici hanno bocciato a grande maggioranza per la seconda volta l'accordo stretto dalla premier Theresa May con la Ue sulla Brexit, gettando il Regno unito nella più grande incertezza a soli 17 giorni dalla data prevista per il divorzio. Nonostante l'appello roco di May alla Camera dei Comuni a sostenere l'intesa, o correre il rischio di un'uscita caotica dalla Ue o, peggio ancora, di una non-uscita, i deputati l'hanno sepolta con ...

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle Europee : Il primo ministro britannico Theresa May apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue, attualmente il 29 marzo 2019,. La premier ha ...

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle Europee : Il primo ministro britannico apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue (il 29 marzo 2019). I parlamentari britannici voteranno il 12 marzo sul suo patto, il 13 marzo sull’ipotesi di una rottura no-deal e il 14 marzo sul via libera a un’estensione dell’articolo 50...

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle europee : Il primo ministro britannico apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue (il 29 marzo 2019)...

Juncker-May : avanti con colloqui su partnership dopo Brexit - Londra propone soluzioni sul caso Irlanda : "Le squadre negoziali andranno avanti con le discussioni" per vedere se sia possibile trovare una soluzione all'impasse sulla Brexit: lo fanno sapere in una nota congiunta Jean Claude Juncker e ...