“L’uomo che amavo era un untore | mi ha trasmesso l’Hiv Così tutto è cominciato”

(Di lunedì 18 marzo 2019) "L'avevo incontrato sette mesi dopo la morte della sua compagna. Mi faceva anche tenerezza, era rimasto solo in età così giovane e con una bambina. Lo vedevo sofferente, ma non pensavo che la causa fosse la malattia". Romina Scaloni non immaginava che l'uomo di cui si sarebbe innamorata avesse l'Hiv. Non immaginava che l'ex compagna di lui, Giovanna, fosse morta proprio a causa del male da lui. Non immaginava che lei stessa ne sarebbe rimasta affetta. La donna - una delle accusatrici di Claudio Pini, "l'di Hiv" condannato a 16 anni per omicidio volontario - ha raccontato alla Stampa comeè cominciato e come adesso sta continuando la sua vita, convivendo con la malattia."Giovanna la conoscevo perché è del mio stesso paese. Di lei tutti sapevano che aveva un tumore e che Claudio era contrario alla chemioterapia. Non avrei mai ...

