Inter | Icardi esulta per il derby vinto | Milano è solo nerazzurra

Inter - Icardi post derby : 'Milano è nerazzurra' : ROMA - 'Buongiorno Milano' , un applauso e due bollini dei colori dell' Inter a corredo della foto del Duomo colorato di nerazzurro e marchiato con lo stemma della società. E' questo il modo con cui ...

Lautaro Martinez - dal sì di Milito a 'nuovo Icardi' : così si è preso l'Inter e il derby : Uno grande sportivo lo vedi dai dettagli: "Ho sempre studiato, volevo finire la scuola senza lasciare le cose a metà" . così è stato, anche se ha intrapreso un'altra strada. Quella dei sogni. Oggi ...

È la vittoria di Spalletti - ma all'Inter c'è da chiudere il caso Icardi : La mossa strategica, e vincente, di Luciano Spalletti ha ridato serenità ed entusiasmo all'Inter, apparsa troppo rinunciataria soltanto tre giorni prima in Europa League contro l'Eintracht. Avanzare ...

Inter - fine della crisi con Icardi : ci sarebbe il patto con il presidente Zhang : Il trionfo di ieri nel derby contro il Milan riporta il sereno in casa Inter. I nerazzurri, infatti, grazie a questo successo sono balzati al terzo posto in classifica con cinquantatré punti, superando proprio i rossoneri, ora a meno due e portandosi a più sei sulla Roma quinta. E proprio questo clima sereno potrebbe facilitare la fine del tormentone relativo al centravanti argentino, Mauro Icardi, che ormai da quasi un mese e mezzo è ...

Inter - Politano tra derby e il ritorno di Icardi : “bisogna avere sempre questa fame. Mauro? Ci manca” : L’esterno nerazzurro ha parlato dopo la vittoria nel derby, soffermandosi anche sul ritorno in campo di Icardi L’umore in casa Inter è cambiato dopo la vittoria nel derby con il Milan, un successo cercato e conquistato grazie ad una prestazione di squadra. Tre gol e tanta garra per la formazione di Spalletti, riuscita a prendersi tre punti pesanti nella corsa Champions. Mattia Ozbot – LaPresse Interrogato sul match di ...

Wanda Nara parla del rapporto tra l'Inter e Icardi a Tiki Taka : 'Siamo vicini alla pace' : Wanda Nara è tornata a parlare sul caso Icardi nel corso della precedente puntata del programma calcistico Tiki Taka. La moglie e procuratrice dell'attaccante nerazzurro è tornata sulla questione Inter e sul rapporto con Marotta. Secondo quanto rivelato dalla donna, pare proprio che, molto presto, potrebbero esserci sereni risvolti nella vicenda: "La pace è vicina" ha esordito Wanda. Le parole di Wanda Nara nel corso dell'Intervista a Tiki Taka: ...

Inter - Politano : "Icardi ci manca. Spalletti mai in discussione" : "Sono contento per la vittoria di ieri sera, un derby importante che ci ha rilanciato per la corsa verso la Champions. Il cambiamento in noi in così pochi giorni? Preparare partite come il derby è ...

Milan-Inter - dopo il derby spettacolo ora c’è la prova : anche i nerazzurri hanno un’anima (senza Icardi) : Minuto 95 del derby di Milano. L’Inter conduce 3-2, il Milan preme alla disperata ricerca del pareggio e all’ultimo secondo ha l’occasione buona: Cutrone calcia a colpo sicuro da pochi metri, Handanovic è battuto ma D’Ambrosio si immola sulla linea di porta e salva con le parti intime il risultato. Finisce 3-2, il derby è nerazzurro, Spalletti è salvo (per il momento), l’Inter è di nuovo terza e in corsa per la Champions League. Quel salvataggio ...

Icardi - Wanda Nara : 'Vicini alla pace con l'Inter' : Sembra arrivata alle fasi conclusive la telenovela Icardi-Wanda Nara-Inter . ''Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco''. La moglie e manager dell'attaccante argentino fa così ...

Wanda Nara : ''Vicina la pace tra Icardi e l'Inter'' : MILANO - La pace tra Mauro Icardi e l'Inter è vicina. Almeno a sentire Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino che da un mese è praticamente ai margini della rosa nerazzurra dopo che il ...

Inter - gelo Icardi : snobba San Siro. Marotta duro : "Serve buon senso" : Ora che anche il derby è archiviato con una vittoria dell'Inter senza i gol di chi, Icardi , nelle ultime stracittadine aveva sempre risposto presente, ora che in molti, nazionali esclusi, si "...

Caso Icardi-Inter - Wanda Nara : "Vicini alla pace" : Mentre Icardi ieri non era neanche in tribuna a vedere il super derby Milan-Inter, secondoq aunto afferma la moglie e procuratrice Wanda Nara, lo strappo dell'attaccante con la società sarebbe quasi ...

'Caso Icardi' - Wanda Nara fa sognare i tifosi nerazzurri : le parole della moglie di Maurito dopo il derby Milan-Inter : Wanda Nara, la vittoria dell'Inter nel derby della Madonnina e la pace vicina con la società nerazzurra: le nuove dichiarazioni della moglie-agente di Icardi a Tiki Taka ' Tutti parlavano della crisi ...

Inter Icardi e Marotta vicini alla pace : parola di Wanda Nara : Inter Icardi – Nuova puntuta, di Tiki Taka, e della telenovela rubricata sotto il titolo “Rinnovo Icardi” e stavolta con sorriso annesso per i tifosi neroazzurri. Dopo il grande freddo, partito con il passaggio della fascia di Capitano da Icardi ad Handanovic, la conseguente uscita di “Maurito” dalla formazione titolare e la serie negativa della […] L'articolo Inter Icardi e Marotta vicini alla pace: parola di ...