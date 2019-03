Flat tax | nuovo scontro Salvini-M5s Via della Seta | Geraci | ' Allineati sul dossier'

Fisco : Confcommercio Palermo - sì a Flat tax ma verificare copertura : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "Siamo favorevoli a qualunque proposta vada nella direzione di ridurre le tasse su famiglie e imprese ma bisogna prima essere sicuri della copertura". Così la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio commenta all'Adnkronos l'ipotesi di flat tax per le famigl

Fisco - Flat tax : ecco il piano della Lega per la «fase due» : C’era una volta, poco meno di un anno fa, il contratto di governo che fra le misure di punta del programma dava grande risalto al taglio delle aliquote Irpef. Poi il governo giallo-verde si trova a dover fare i conti con la realtà dei conti che finora non hanno consentito di realizzare integralmente la misura...

Flat tax - è scontro nel governo. La Lega rilancia : "È nel contratto". Di Maio : "No polemiche" : Ad aggiungere incertezza al quadro arriva anche la precisazione del ministro dell'Economia Giovanni Tria , secondo cui non c'è 'nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ...

Flat tax - Tria : "Non c'è alcuna stima del Mef". Castelli (M5S) : "Anche se fossero 15 miliardi sarebbero insostenibili" : Il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria oggi è stato all'Agenzia delle Entrate e i giornalisti hanno colto l'occasione per fargli alcune domande sulla promessa lanciata da Matteo Salvini ossia quella di estendere la Flat Tax a famiglie e dipendenti. Tria ha commentato:"Non c'è nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. ...

Flat tax - sfida nel governo. Salvini : "E' nel contratto - dal Mef numeri strampalati" : Non si placano, nel governo, le tensioni sulla Flat tax per le famiglie . Dopo le schermaglie di ieri, oggi Matteo Salvini torna sull'aliquota unica e attacca il ministero dell'Economia , secondo cui ...

Flat tax - Tria : "Nessuna stima fatta da MEF su riforma mai ricevuta" : Il Ministro Tria smentisce la veridicità di qualsiasi stima del MEF sulla Flat tax . La precisazione del titolare all'Economia è arrivata in occasione del suo intervento alla presentazione del rapporto sull'evasione dell'Agenzia delle Entrate, dopo che nel weekend erano emersi numeri sulla riforma attribuiti al suo ...

"E' priorità - le coperture ci sono" Flat tax - ira Salvini dopo l'alt M5S : Sull'allargamento della Flat tax "le coperture ci sono" e "spero non ci siano resistenze da parte di nessuno". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'uscita di Palazzo Pirelli a Milano. "Con una cifra inferiore ai 15 miliardi, quindi poco... Segui su affaritaliani.it

Flat tax - Salvini : stime Mef sballate Tria : «Calino evasione e spese» : Per la Flat tax per le famiglie «50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione». Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5...

Flat tax - Tria : “Nessuna stima Mef su riforma specifica. Sui giornali ho letto cose che non stanno né in cielo né in terra” : “Non esiste nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. Sui giornali ho letto cose che non stanno né in cielo né in terra”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlando della Flat tax. “Proposte specifiche non sono arrivate all’analisi del Mef – ha aggiunto entrando all’Agenzia delle Entrate – La ...