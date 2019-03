F1 - GP Australia 2019 : perché la Ferrari è andata piano? Enigma gomme e affidabilità da verificare : Doveva essere un’Alba Rossa e invece è stata un’Alba Grigia. Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è stato per la Ferrari un duro colpo. I test a Barcellona avevano dato grande fiducia sul piano della prestazione agli uomini di Maranello, che erano convinti di potersela giocare con la Mercedes. Anzi, secondo alcuni degli addetti ai lavori, la SF90 era anche davanti rispetto alla W10. Il risultato della gara non ha lasciato ...

Formula 1 : al via il Mondiale 2019 in Australia. Tutte le gare in diretta su Sky - solo cinque in chiaro – Calendario : Hamilton Dopo l’esordio della MotoGP, spazio alla Formula 1. In Australia, sul circuito di Melbourne, parte il Mondiale 2019, lungo ventuno gran premi fino ad Abu Dhabi (1° dicembre). Sky trasmetterà Tutte le gare in diretta, di cui sedici in esclusiva, mentre le altre cinque (una in meno dello scorso anno) andranno anche in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia dell’8 settembre). Mondiale 2019 Formula 1: gli orari e la ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel abulico ed impalpabile. E Leclerc non lo attacca per ordini di scuderia : “Il team mi ha detto che le posizioni erano state congelate dopo che alla radio avevo chiesto come comportarmi. Lo posso accettare visto che non cambiava molto“. Sono queste le parole di Charles Leclerc, al termine del primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno, in Australia. Un vera “Caporetto” per la Ferrari, lontana anni luce dai rivali della Mercedes e fuori dal podio, visto il quinto posto del monegasco e il quarto di ...

F1 - GP Australia 2019 : lenta e non così affidabile. La Ferrari preoccupa : il gap dalla Mercedes è enorme : 57″109 e 58″230: sono questi i distacchi rimediati dal tedesco Sebastian Vettel e dal monegasco Charles Leclerc al termine del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di F1. Un realtà completamente ribaltata per la Ferrari in questo appuntamento di Melbourne (Australia): dal vantaggio annunciato dai rivali di mezzo secondo, al termine delle prove pre-stagionali a Barcellona, a questa vera e propria batosta, comportante un ...

Formula 1 - GP d'Australia 2019 : vince Bottas. Vettel 4° e Leclerc 5° per la Ferrari : Di seguito tempi e cronaca del GP 1 nuovo post CLASSIFICA, TOP 3: BOT, HAM, VER GIRO VELOCE: VER: 1:25.580 OUT: SAI, GRO, RIC - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: 08:32 VIDEO. GP Australia, ...

F1 Gp Australia 2019 - le pagelle di Leo Turrini : , A tagliare il traguardo dietro Bottas è stato il compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton. Sul gradino minore del podio sale Max Verstappen con la Red Bull. Le Ferrari si piazzano al ...

F1 - GP Australia 2019 : Ferrari - non ha funzionato nulla. Ora serve correre ai ripari ed accelerare lo sviluppo : Una sonora batosta. Bastano queste poche parole per descrivere alla perfezione l’andamento del GP d’Australia in casa Ferrari, il Mondiale F1 si è aperto nel peggior modo possibile per le Rosse che semplicemente non sono mai state in gara: stritolate dallo strapotere della Mercedes, battute anche da un roccioso Max Verstappen sulla Red Bull, surclassate da una concorrenza che si è rivelata spietata nell’evento che ha aperto la ...

Antonio Giovinazzi - F1 GP Australia 2019 : “Una prima gara difficile - condizionata dal problema all’ala” : Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura nel Mondiale 2019 di F1 per Antonio Giovinazzi. Il pilota dell’Alfa Romeo Racing non è andato oltre il 15° posto finale nel GP dell’Australia, prima prova del campionato. Una prestazione condizionata anche dal danno all’ala della sua C38 che lo ha rallentato nel primo stint, rendendo poco guidabile la monoposto italo-svizzera. “Una prima gara difficile per me. Guidare ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi della gara. Mercedes dominante - Red Bull prima antagonista? Ferrari mai così male da anni : 57 secondi e 109 millesimi. 58 secondi e 230 millesimi. Scritti in questo modo, i distacchi di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Valtteri Bottas, fanno ancor più impressione di quanto lo siano già di loro. Nessuno, assolutamente nessuno avrebbe potuto immaginare per la Ferrari un ritardo simile nel corso del Gran Premio di Australia 2019 di F1. 58 giri nei quali i due Ferraristi hanno corso solamente in difesa, non risultando ...

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento del terzo posto - buoni segnali da questa gara” : Max Verstappen ha concluso al terzo posto il primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melboune (Australia), l’olandese della Red Bull ha centrato la top-3, mettendo in scena una corsa di pregevole fattura, prendendosi il lusso di superare la Ferrari di Sebastian Vettel in pista, con problemi di gomme piuttosto importanti, e successivamente mettendo in pericolo la seconda piazza del ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Bottas e Mercedes inavvicinabili - inizio da incubo per la Ferrari : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una Rossa ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “La macchina era difficile da guidare - ma non sappiamo il perché” : Charles Leclerc attendeva l’esordio in Ferrari da anni. Ma, sinceramente, il monegasco sperava in ben altro dall’evento. il 21enne ex Alfa Romeo Sauber, infatti, ha vissuto un GP di Australia 2019 di Formula Uno davvero negativo. La sua SF90 non è mai stata in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria e lo ha fatto soffrire parecchio, quantomeno fino al pit-stop. Il finale di gara, infatti, lo ha visto decisamente più in spinta ...

Giovinazzi quindicesimo in Australia Automobilismo - formula 1 : a Melbourne il gran premio inaugurale del campionato del mondo 2019 : Antonio Giovinazzi non va a punti nel gran premio del debutto. Il pilota di Martina Franca, nel gp di Australia sul circuito di Melbourne, arriva quindicesimo perdendo una posizione rispetto alla ...