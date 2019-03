C’è un piano per portare 20 startup in Borsa entro il 2020 : Borsa italiana (Gian Mattia D’Alberto / lapresse) Le grandi startup europee guardano alla Borsa con sospetto e bussano al mercato molto meno di quanto si faccia negli Stati Uniti. A provarci con un’offerta pubblica iniziale (Ipo) è stato fino al 2017 solo il 2% delle scaleup nate in Europa, ovvero una minuscola porzione delle startup che negli anni sono state capaci di raccogliere almeno un milione di euro da business angel e venture ...

Berlino contro l'antisemitismo. Ecco il piano per lo 'sviluppo della prevenzione' : "Ulteriore" perché le autorità berlinesi ci tengono a fare sapere al mondo che questa non è la prima delle loro azioni per combattere l'odio antiebraico . Basti ricordare che lo scorso settembre lo ...

F1 - GP Australia. Vettel dal pit stop al team radio : 'Perché vado così piano?'. VIDEO : Un pit stop anticipato e un team radio che sottolinea che qualcosa non va. Il primo GP della stagione di Sebastian Vettel con la Ferrari SF90 può essere sintetizzato così. Un quarto posto che, dopo ...

Pil - piano Tria per la crescita : 8.55 Incentivi fiscali, semplificazioni,nuovi investimenti, sblocco appalti. E' quanto sarebbe contenuto,secondo quanto riporta il Corriere della Sera,nel piano shock che il ministro dell'economia, Tria, avrebbe consegnato al premier, Conte, lo scorso venerdì. Il piano non conterrebbe correzioni dei conti ed eviterebbe perciò una manovra bis, ritenuta al momento controproducente. Sul piatto anche nuove risorse per dare slancio all'attività e ...

Caso Ruby - i tormenti di Imane Fadil : "Mi spiano". Super task force per l'auopsia : Milano, 17 marzo 2019 - Con l'autopsia forse si comincerà a capire. E potrebbero essere le analisi sui tessuti, affidate a un pool di esperti guidati dall'anatomopatologa più celebre d'Italia, ...

Tria e il piano shock per rilanciare la crescita : rilanciare la crescita economica con un piano shock basato su incentivi fiscali, semplificazioni, nuovi investimenti e sblocco degli appalti . Lo ha consegnato il ministro dell'Economia Giovanni Tria , al premier Conte venerdì scorso secondo quanto riporta il Corriere della Sera. La proposta non conterrebbe alcuna correzione dei conti pubblici, evitando quindi una manovra ...

Dal riscatto della laurea over 45 alla colf tax : tutte le modifiche al decretone Il piano di Tria per rilanciare la crescita : Gli anni di università potranno essere fatti valere per la pensione, a costi agevolati, da chi ha cominciato a lavorare dal 1996, a prescindere dall’età. I centri per l’impiego si faranno carico anche dei working poor, chi un lavoro ce l’ha ma con un salario troppo basso

Strage in Nuova Zelanda - Salvini : "Un piano per evitare emulazione" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini predispone un piano anti terrorismo dopo la tragedia di Christchurch. Ed è soprattutto sul ' rischio emulazione ' che si concentra l'attenzione del Viminale, ...

Eni - il piano per investire 33 miliardi. Ai soci più cedole e riacquisto di azioni : 950 milioni andranno nell'economia circolare anche per massimizzare l'uso dei rifiuti. Il resto alla 'decarbonizzazione': l'obiettivo di Eni è raggiungere le zero emissioni nette dei propri impianti ...

Marcelo-Juventus - Zidane complica le cose : pronto però il piano di Paratici : MARCELO JUVENTUS – Paratici guarda già al mercato. Tutto l’ambiente juve al momento è focalizzato sulla Champions League mentre il dirigente bianconero già guarda al futuro. Paratici è pronto a rendere la Juventus ancora più forte la prossima stagione, con innesti di livello. Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe lasciare la Spagna al termine […] More

Lavoratori edili scendono in piazza. I sindacati : "Servono piano per investimenti e infrastrutture" : Vertice a Palazzo Chigi su decreto sblocca cantieri. "La battaglia per le infrastrutture, per le opere di interesse nazionale e per trasporti sostenibili rappresentano la base di una seria politica a tutela dell'ambiente". A parlare sono i sindacati delle principali sigle sindacali - Cgil, Cisl e Uil - che oggi scendono in piazza al fianco dei Lavoratori edili. L'apputamento è in piazza ...