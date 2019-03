Trap80 auguri 2 | Moreno e la Corea | col Var avresti un Mondiale in bacheca

calciomercato

(Di domenica 17 marzo 2019) Eravamo in Giappone, ad una settimana dall'inizio della Coppa del mondo del 2002. Giovanni Trapattoni si fece portare un caffè e cominciò a parlare di cosa avrebbe fatto per arrivare in forma alla partita inaugurale del torneo dell'Italia. Era carico, fiducioso, ...

delpieroale : Mister, tanti auguri per i tuoi 80 anni! Grande come sempre! @giovanni_iltrap #Trap80 #ADP10 - Xrose_of_painX : RT @delpieroale: Mister, tanti auguri per i tuoi 80 anni! Grande come sempre! @giovanni_iltrap #Trap80 #ADP10 - Adriana15188949 : RT @delpieroale: Mister, tanti auguri per i tuoi 80 anni! Grande come sempre! @giovanni_iltrap #Trap80 #ADP10 -