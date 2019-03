Problemi su antiriciclaggio | Conto Arancio nel mirino di Bankitalia

huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019) La Banca d'Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Il provvedimento per l'istituto delè stato adottato dopo verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di. La clientela in essere, precisa, non é toccata dal provvedimento.Ing Bank ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli. L'impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana consentirà alla Banca d'Italia di verificare che le debolezze sul frontesiano pienamente rimosse al fine di poter revocare il provvedimento.ING, spiega l'istituto in una nota, ...

