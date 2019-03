Pd | Zingaretti | Deve cambiare tutto Rimettere al centro la giustizia sociale

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» L’intervento in diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Arriva il nuovo Pd di Zingaretti"Nel partito deve cambiare tutto" : "Serve un partito nuovo, con un nuovo statuto che dovremo scrivere insieme". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo discorso di apertura dell'Assemblea Nazionale del Pd Segui su affaritaliani.it

Assemblea Pd - Zingaretti proclamato segretario 'Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto'. Il livetweet dei lavori : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa'. Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: 'Serve un ...

Zingaretti : «Molti delusi da M5S e Lega - ma il Pd deve voltare pagina»|La diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti in libertà arrivino a noi»

Conquistato il Pd - Zingaretti Deve trasformare un partito ancora modellato su Renzi : E allora la giornata del neo-segretario parte da qui, Anagni, Frosinone, la fabbrica riconvertita all'economia circolare, con i rifiuti che diventano materia prima e salvano trecento posti di lavoro. ...

Tav : Moretti (Pd) - 'deve essere sbloccata - ha ragione Zingaretti' : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Bene ha fatto Zingaretti a ripartire dai cantieri Tav in Piemonte: il Partito Democratico deve saper parlare al Nord, tradito nei fatti dall’esecutivo gialloverde e in particolare dalla Lega. Altro che prima gli italiani, prima la poltrona!”. Così Alessandra Moretti, c

Zingaretti : "L'Italia deve ripartire" : 16.21 "Una scelta voluta,l'incontro col presidente del Piemonte Chiamparino vuole essere simbolicamente il primo atto di una nuova fase per il Pd", ha detto il neo segretario Zingaretti, a Torino per incontrare Chiamparino e "chi qua si batte per il futuro dell'Italia". "L'Italia deve ripartire,non può vivere all'infinito con l'incertezza che sta piegando il Paese","La Tav è un simbolo nazionale di come ci si deve comportare deve andare ...