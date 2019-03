N.Zelanda,premier:risposte da Facebook

A Jacinda Arden non bastano i presunti sforzi fatti dai social nel bloccare il video delle stragi nelle moschee a Christchurch. "Servono altre", ha detto laneozelandese, sottolineando di aver fatto presente ai vertici di, come il direttore operativo Sandberg, che "tocca a queste piattaforme mettere in atto la rimozione" dei filmati,trasmessi ripetutamente anche su YouTube, Twitter e Telegram. Dal canto suo,la piattaforma di Zuckerberg ha fatto sapere di aver rimosso "nelle ultime 24 ore"1,5 mln di filmati(Di domenica 17 marzo 2019)

