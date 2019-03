Lazio-Parma | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Diretta Lazio-Parma : streaming - quote e formazioni – LIVE : Diretta Lazio-Parma: streaming, quote e formazioni – LIVE La 28a giornata di Serie A vedrà affrontarsi, tra le altre, Lazio e Parma. Il match è in programma per domenica 17 marzo alle ore 15:00. La partita si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma. Lazio-Parma: come arrivano le due squadre La Lazio arriva da una vittoria ed un pareggio rispettivamente con Roma e Fiorentina. La squadra è scesa in ottava posizione ma con un match ...

Lazio - con il Parma vietato sbagliare : Come detto la corsa al quarto posto è ancora aperta ma certi risultati fanno tutta la differenza del mondo. 'Dobbiamo cercare di essere spietati, altre squadre lo sono più di noi, vincono partite più ...

Lazio - Cataldi : 'Rivedo spesso il gol nel derby - ora testa al Parma' : La rete nella stracittadina però l'ex Primavera non l'ha dimenticata: 'Ancora me lo rivedo quando capita, è stato un momento incredibile in cui mi sono sentito la persona più felice del mondo - ...

Lazio-Parma - toccherà di nuovo alla coppia Correa-Caicedo : CORREA CAICEDO - Con la squalifica di Immobile, domenica sera contro il Parma toccherà di nuovo alla coppia Correa - Caicedo . Come riporta il Corriere dello Sport, servono i loro gol per tenere viva la rincorsa Champions. Il "tucu" che nell'ultimo periodo è tornato imprendibile, deve però segnare di più. L'argentino è infatti fermo a sole tre marcature ...

Football americano - IFL 2019 : nella prima giornata Milano e Bolzano strapazzano Bergamo e Torino - vincono anche Lazio e Parma in casa di Bologna e Ancona : Si è conclusa oggi la prima giornata di IFL, principale campionato italiano di Football americano: nel derby lombardo tra Milano e Bergamo dominio dei meneghini che domano gli ospiti con il punteggio di 37-0. Vittoria convincente anche di Bolzano che tra le mura amiche si sbarazzano del Torino per 41-7. Colpaccio esterno della Lazio che si impone per 40-20 sul campo del Bologna, mentre più equilibrata la sfida tra Ancona e Parma, conclusa con la ...

Parmalat - il Tar del Lazio blocca il delisting sul filo di lana : L'addio di Parmalat a Piazza Affari ha subito una battuta d’arresto proprio quando era ormai al traguardo. Oggi era l'ultimo giorno per il delisting del gruppo alimentare italiano da parte dei francesi di Lactalis, ma la banca americana Citigroup ha fatto ricorso al Tar per bloccare la revoca delle azioni dal mercato....

Parmalat - stop in extremis per l'addio a Piazza Affari. Il Tar del Lazio blocca il delisting : MILANO - l'addio di Parmalat da Piazza Affari dovrà attendere. Su richiesta della banca americana Citi il Tar del Lazio ha disposto in via cautelare la sospensione delle delibere della Consob che ...