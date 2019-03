GP d' Australia | l' analisi di Autosprint

F1 - GP Australia 2019 : analisi della gara. Mercedes dominante - Red Bull prima antagonista? Ferrari mai così male da anni : 57 secondi e 109 millesimi. 58 secondi e 230 millesimi. Scritti in questo modo, i distacchi di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Valtteri Bottas, fanno ancor più impressione di quanto lo siano già di loro. Nessuno, assolutamente nessuno avrebbe potuto immaginare per la Ferrari un ritardo simile nel corso del Gran Premio di Australia 2019 di F1. 58 giri nei quali i due Ferrari sti hanno corso solamente in difesa, non risultando ...

F1 - analisi qualifiche GP Australia 2019 : Ferrari regina d’inverno - bastonata in primavera. La cruda realtà dopo l’illusione dei Test : Mercedes, le chiacchiere stanno a zero! No, non stiamo parafrasando il celebre John Wayne nel film “Un dollaro d’onore”, ma la scuderia di Brackley in questi primi due giorni del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno ha visto crollare il suo muro di pretattica, stucchevole in alcune occasioni, dopo settimane nelle quali non ha fatto altro che definirsi “indietro con i lavori” e “distante rispetto alla ...